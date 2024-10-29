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В Госдуме приняли закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции

В Госдуме приняли закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции

За нарушение УК виновным теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

Сегодня, 29 октября, на пленарном заседании Госдумы принят законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции.

Авторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом, пишет издание РИА-Новости.

Законопроектом предлагается дополнить статью 322.1 «Организация незаконной миграции» новой частью 3, отнеся к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового и лишения права занимать определённые должности на срок до 10 лет.

Напомним, в мае этого году в Тульской области задержали ряд высокопоставленных полицейских. Стражи порядка действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона.

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сегодня, в 13:17 0
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