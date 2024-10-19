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Более 100 специалистов пополнили штат врачей и фельдшеров Тульской области
Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

Более 100 специалистов пополнили штат врачей и фельдшеров Тульской области

18 октября в Тульском центре медицины катастроф и детской областной больнице чествовали новых сотрудников, которые приступили к работе.

Более 100 специалистов, в том числе 85 фельдшеров и 7 врачей пополнили ряды Центра медицины катастроф. Их поприветствовал заместитель министра здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

Сергей Мухин

Центр медицины катастроф активно сотрудничает с медицинским колледжем, проводит профориентационную работу, привлекает кадры из других регионов. Штат службы скорой медицинской помощи укомплектован и позволяет ежедневно выводить на линию необходимое количество бригад для оказания своевременной помощи жителям региона. 

Штат детской областной больницы пополнили 10 врачей: травматологи-ортопеды, психиатры, кардиолог, педиатр и инфекционист. Большинство из них — целевики, выпускники Мединститута Тульского государственного университета.

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— Мы рады приветствовать новых специалистов в нашей команде. В Год семьи в нашем регионе уделяется особое внимание сохранению и укреплению здоровья детей. В больнице ежемесячно проходят дни открытых дверей, а медицинский передвижной комплекс регулярно выезжает в отдаленные районы для обследования маленьких пациентов. Молодые кадры станут серьезным подспорьем в нашей работе, — отметил главный врач Дмитрий Харитонов.

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В Тульской области молодым специалистам, пришедшим работать в сферу здравоохранения, предоставляются меры социальной поддержки: ежемесячные выплаты врачам-неонатологам (20 тыс. руб.); ежемесячные выплаты врачам-психиатрам (18,5 тыс. руб.) и врачам-психиатрам специализированных психиатрических выездных бригад скорой медицинской помощи (11,5 тыс. руб.); выплаты молодым специалистам после трех лет с момента трудоустройства в размере 5 окладов; компенсация расходов на найм жилья или предоставление служебных квартир, выплата 1 млн руб. для врачей отдельных специальностей.

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