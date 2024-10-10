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У наркохимика из Кимовска изъяли 51 кг наркотиков: мужчина лишится свободы на 13 лет
Фото: ru.freepik.com.

У наркохимика из Кимовска изъяли 51 кг наркотиков: мужчина лишится свободы на 13 лет

Отправится в колонию строгого режима.

Тульский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы фигуранта дела о производстве более чем 51 килограмма наркотиков.

Мужчину признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в незаконном производстве наркотического вещества в особо крупном размере в составе организованной группы с целью дальнейшего сбыта.

В мае 2023 года в состав преступной группы вовлекли жителя Череповца. Он работал «химиком-варщиком» в нарколаборатории на территории Кимовского района. Из незаконного оборота силовики изъяли больше 51 килограмма мефедрона и 175 килограммов прекурсоров.

Отбывать наказание организатор нарколаборатории будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор:
сегодня, в 12:25 0
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