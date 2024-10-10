На Зеленстрое маршрутка врезалась в автобус

Сегодня, 10 октября, на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, в районе остановки «Улица Вознесенского» столкнулись маршрутка и автобус.
Пострадавших нет. Движение в сторону центра города затруднено.
Движение в сторону центра города затруднено.
Сегодня, 10 октября, на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, в районе остановки «Улица Вознесенского» столкнулись маршрутка и автобус.
Пострадавших нет. Движение в сторону центра города затруднено.
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