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На Зеленстрое маршрутка врезалась в автобус

На Зеленстрое маршрутка врезалась в автобус

Движение в сторону центра города затруднено.

Сегодня, 10 октября, на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, в районе остановки «Улица Вознесенского» столкнулись маршрутка и автобус.

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Пострадавших нет. Движение в сторону центра города затруднено.

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