Глава Новомосковска показал первый макет памятника Александру Пушкину

Фото Руслана Бутова.

Все желающие могут оставить отзывы под постом чиновника в телеграм-канале.

Глава Новомосковска Руслан Бутов показал первый макет памятника Александру Пушкину. Его установят в одноименном сквере.

— Многоуважаемые эксперты, вам слово! Пишите в комментариях, — отметил чиновник в своем телеграм-канале.