Глава Новомосковска показал первый макет памятника Александру Пушкину

Глава Новомосковска Руслан Бутов показал первый макет памятника Александру Пушкину. Его установят в одноименном сквере.
— Многоуважаемые эксперты, вам слово! Пишите в комментариях, — отметил чиновник в своем телеграм-канале.
Все желающие могут оставить отзывы под постом чиновника в телеграм-канале.
Глава Новомосковска Руслан Бутов показал первый макет памятника Александру Пушкину. Его установят в одноименном сквере.
— Многоуважаемые эксперты, вам слово! Пишите в комментариях, — отметил чиновник в своем телеграм-канале.
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