  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Угребись от души: туристы со всей России открыли водный сезон на тульском фестивале «Скитулец» - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 144 - MySlo.ru
  5. Угребись от души: туристы со всей России открыли водный сезон на тульском фестивале «Скитулец» - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 144 - MySlo.ru
  6. Угребись от души: туристы со всей России открыли водный сезон на тульском фестивале «Скитулец» - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 144 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Глава Новомосковска показал первый макет памятника Александру Пушкину
Фото Руслана Бутова.

Глава Новомосковска показал первый макет памятника Александру Пушкину

Все желающие могут оставить отзывы под постом чиновника в телеграм-канале.

Глава Новомосковска Руслан Бутов показал первый макет памятника Александру Пушкину. Его установят в одноименном сквере. 

— Многоуважаемые эксперты, вам слово! Пишите в комментариях, — отметил чиновник в своем телеграм-канале

photo_2024-10-08_14-59-09.jpg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 10:31 0
Другие статьи по темам
Место
Новомосковск
Прочее
памятникАлександр Пушкин

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Выставка одного из художников храма Христа Спасителя откроется в Выставочном зале
Выставка одного из художников храма Христа Спасителя откроется в Выставочном зале
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.