За полгода тульские гаишники поймали более 1300 бесправных водителей

Фото УГИБДД по Тульской области.

С 25 марта по 25 сентября в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения с участием водителей, которые не имеют прав или лишены их.

За полгода на нарушителей были составлены следующие материалы:

1311 — по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»;

346 — по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления»;

160 — по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления»;

159 — по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем, не имеющим права управления либо лишенным права управления, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения».

Кроме того, в отношении 220 лишенных водителей собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК.

Уточняется, что все нарушители отстранены от управления транспортным средством. 1000 транспортных средств поместили на спецстоянку.

