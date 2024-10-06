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За полгода тульские гаишники поймали более 1300 бесправных водителей
Фото УГИБДД по Тульской области.

За полгода тульские гаишники поймали более 1300 бесправных водителей

Региональная Госавтоинспекция подвела итоги масштабных проверок.

С 25 марта по 25 сентября в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения с участием водителей, которые не имеют прав или лишены их.

За полгода на нарушителей были составлены следующие материалы: 

  • 1311 — по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»;
  • 346 — по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления»;
  • 160 — по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления»;
  • 159 — по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем, не имеющим права управления либо лишенным права управления, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения».

Кроме того, в отношении 220 лишенных водителей собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК.

Уточняется, что все нарушители отстранены от управления транспортным средством. 1000 транспортных средств поместили на спецстоянку.
 

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