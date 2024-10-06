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Где в Туле 7 октября отключат электроэнергию

Где в Туле 7 октября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

7 октября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Демонстрации, 14-20 (чётн.), 54-б;
  • ул. Лейтейзена, 12, 12-б, 12-в, 76;
  • ул. Революции, 1, 14, 19, 23, 25, 33-а; 
  • ул. Скуратовская, 37-87 (нечётн.), 18-78 (чётн.);
  • пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);
  • пер. Лазурный, 10-14 (чётн.), 7-17 (нечётн.), 2, 3;
  • ул. М. Горького, 37, 39, 41 к.1, 41 к.2, 43, 45-а;
  • ул. Оборонная, 36-а, 29-а, 30-52 (чётн.), 29-47 (нечётн.).

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