В Туле предприятия погасили больше 3,9 млн рублей долгов по зарплате

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В Туле организации погасили задолженность по зарплате на общую сумму больше 3,9 миллиона рублей. Об этом стало известно на заседании комиссии в администрации города.

В совещании участвовали налогоплательщики, имеющие задолженность в бюджет по единому налоговому счету (ЕНС). Представители организаций разъяснили обстоятельства возникновения сложившейся ситуации и проинформировали о мерах, принимаемых по погашению задолженности.

По информации УФНС России по Тульской области, задолженность погасили (полностью или частично) 36 налогоплательщиков (юридических и физических лиц). В регионе с 1 января 2024 года МРОТ в сумме 20 650 рублей соблюдают 99% тульских работодателей.

Следует отметить, что с начала года в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в совокупности поступило 1,8 миллиарда рублей.

