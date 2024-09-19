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В Туле предприятия погасили больше 3,9 млн рублей долгов по зарплате
Фото: ru.freepik.com.

В Туле предприятия погасили больше 3,9 млн рублей долгов по зарплате

99% работодателей соблюдают установленный в регионе уровень МРОТ.

В Туле организации погасили задолженность по зарплате на общую сумму больше 3,9 миллиона рублей. Об этом стало известно на заседании комиссии в администрации города. 

В совещании участвовали налогоплательщики, имеющие задолженность в бюджет по единому налоговому счету (ЕНС). Представители организаций разъяснили обстоятельства возникновения сложившейся ситуации и проинформировали о мерах, принимаемых по погашению задолженности. 

По информации УФНС России по Тульской области, задолженность погасили (полностью или частично) 36 налогоплательщиков (юридических и физических лиц). В регионе с 1 января 2024 года МРОТ в сумме 20 650 рублей соблюдают 99% тульских работодателей.

Следует отметить, что с начала года в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в совокупности поступило 1,8 миллиарда рублей. 
 

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Автор:
сегодня, в 10:40 0
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