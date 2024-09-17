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«Люди, что с вами?!»: туляк записал гимн автохамам

«Люди, что с вами?!»: туляк записал гимн автохамам

Публикуем клип от пользователя портала Myslo.

Пользователь Myslo Sammy в блогах Myslo поделился кадрами с видеорегистратора своего авто. Как пояснил автор, сразу несколько нарушений ПДД были сняты всего за одну поездку продолжительностью примерно полчаса. 

Отметим, что Sammy подошел к монтажу видео с креативом: с помощью искусственного интеллекта он написал песню, почти «гимн автохамам». 

— Люди, что с вами?! Включили режим GODMODE или сохранились пару раз перед выездом? Ваше неадекватное поведение вполне может стоить кому-то здоровья или даже жизни… Все события описаны моими субтитрами. Дата и время актуальны. По поводу первого фрагмента — прошу считать мой пост открытым обращением в ГАИ (плюс самостоятельно продублирую сообщение туда). Надеюсь, нарушитель будет наказан. Номер отчетливо виден, нарушение слишком хамское, чтобы «понять и простить». Не пойму и не прощу! — написал пользователь Myslo.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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