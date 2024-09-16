  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Донском сотрудницу «Почты России» оштрафовали на 200 тысяч рублей за присвоение чужих денег - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Донском сотрудницу «Почты России» оштрафовали на 200 тысяч рублей за присвоение чужих денег
Фото: ru.freepik.com.

В Донском сотрудницу «Почты России» оштрафовали на 200 тысяч рублей за присвоение чужих денег

Женщина не внесла в кассу 75 тысяч рублей и поплатилась.

Государственный обвинитель Узловской межрайонной прокуратуры поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы города Донского. Ее признали виновной в совершении преступления по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Выяснилось, что начальница отделения почтовой связи Майский/Новомосковский почтамт «Почты России» с апреля по октябрь 2022 года присвоила 75 тысяч рублей. Женщина не внесла их в кассу и распорядившись по своему усмотрению. 

Суд оштрафовал подсудимую на 200 тысяч рублей. Кроме того, женщине на год запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций в «Почте России». 

Приговор в законную силу не вступил.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 12:53 +1
Другие статьи по темам
Место
Донской
Прочее
прокуратура Тульской областисудПочта Россиирастрата

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Транспортная революция в «Пряничной слободе»
Транспортная революция в «Пряничной слободе»
В Туле участок дороги на улице Плеханова станет односторонним
В Туле участок дороги на улице Плеханова станет односторонним
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.