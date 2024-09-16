В Донском сотрудницу «Почты России» оштрафовали на 200 тысяч рублей за присвоение чужих денег

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Женщина не внесла в кассу 75 тысяч рублей и поплатилась.

Государственный обвинитель Узловской межрайонной прокуратуры поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы города Донского. Ее признали виновной в совершении преступления по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Выяснилось, что начальница отделения почтовой связи Майский/Новомосковский почтамт «Почты России» с апреля по октябрь 2022 года присвоила 75 тысяч рублей. Женщина не внесла их в кассу и распорядившись по своему усмотрению.

Суд оштрафовал подсудимую на 200 тысяч рублей. Кроме того, женщине на год запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций в «Почте России».

Приговор в законную силу не вступил.