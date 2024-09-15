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В Чернском районе на пожаре в пятиэтажке погибла пенсионерка
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Чернском районе на пожаре в пятиэтажке погибла пенсионерка

Предположительно, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

14 сентября в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании квартиры по адресу: Чернский район, станция Скуратово, ул. Заводская. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя 3 минуты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области. 

На ликвидацию огня спасателям потребовалось около получаса. Из пятиэтажки было эвакуировано 10 человек.

На пожаре погибла 65-летняя женщина.

В результате происшествия одна из комнат выгорела, квартира закоптилась по всей площади. Предположительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. 

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