Убил тулячку и закопал труп в лесу: подозреваемый задержан

В Туле следователи задержали подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба регионального СК.

Напомним, 16 августа у кладбища в посёлке Ленинский грибники нашли тело женщины со следами насильственной смерти. По предварительной информации, 32-летнюю Алёну Ч. избили. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия. Изначально в убийстве подозревали сожителя женщины, но эта версия позже отпала.

9 сентября сотрудники СК задержали 20-летнего знакомого Алены Ч. Молодой парень заявил, что 7 июля напился вместе с Алёной. Они поругались и он ударил её по голове кирпичом и трубой. Труп потерпевшей он отвез в лес и закопал.

— В настоящее время с обвиняемым проводится ряд следственных действий. Следователем продолжается сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу. Допрашиваются свидетели, осматриваются предметы, имеющие значение для следствия, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, — добавили в пресс-службе СУ СКР.