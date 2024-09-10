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Землю накроет мощная магнитная буря
Изображение от stockgiu на Freepik.

Землю накроет мощная магнитная буря

Местами возможны полярные сияния.

За последние дни на Солнце было зарегистрировано сразу несколько выбросов плазмы, однако все они были направлены мимо Земли. Но в прошлую субботу, 7 сентября, произошёл крупный выброс, который заденет нашу планету. С вероятностью около 30% в северной половине европейской части России возможны полярные сияния. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

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По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, Землю ожидают два удара солнечного вещества, которые, скорее всего, могут слиться в одну магнитную бурю продолжительностью около суток.

Начало это магнитной бури ожидается после 18 часов вторника и продлится она до полудня среды, с максимумом интенсивности сразу после полуночи.

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