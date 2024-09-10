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В Узловой спортивный воришка опробовал чужой тренажёр и забрал его себе — видео
Кадр из видео группы «Узловая. Слухи» ВКонтакте.

В Узловой спортивный воришка опробовал чужой тренажёр и забрал его себе — видео

Унести тренажёр силёнок хватило, а признаться в содеянном и вернуть его владельцам — нет.

В группе «Узловая. Слухи» ВКонтакте появилось видео от местного жителя: в понедельник, 9 сентября,  в частном секторе объявился молодой человек. Он  забрался на чужой эллиптический тренажёр, несколько минут на нём позанимался и ловко унёс в неизвестном направлении — явно остался доволен результатом.

— Воруют средь бела дня! Тренажёр стоял возле дома, предназначался для детей: они с ним играют, когда гуляют на улице. Этот молодой человек, видимо, подумал, что ему нужнее. Уважаемый наглец и воришка, принеси его обратно так же лихо, как и унёс! — написал автор поста.

Взгляните сами, как придирчиво он изучает тренажёр: неработающий-то зачем брать!

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Тульская областьУзловая

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