На Косогорском металлургическом заводе заявили: «Утренний выброс опасности не представляет»

20 августа туляки прислали в редакцию Myslo фотографии выброса с КМЗ.

— В 11.00 выброс, Косогорский металлургический завод, — написал в редакцию Максим. Судя по фото и видео, нечто белого цвета выбросили в атмосферу трубы завода. После этого на окружающих предметах, например, на автомобилях, остался какой-то белый порошок.

Myslo запросил комментарий завода. На КМЗ заявили, что «краткосрочная (ориентировочно 10 минут) работа с открытыми атмосферными клапанами при подготовке остановки доменной печи является регламентированной процедурой, что отражено в разрешительной природоохранной документации как кратковременный выброс». «Для населения и окружающей среды данный вид выброса опасности не представляет, что подтверждается данными производственного контроля и многочисленными пробами воздуха, отобранными в ходе проверок надзорных органов».

Ниже — полный комментарий «АО КМЗ»:

— 20 августа 2024 г. в 10:25 персонал доменной печи № 2 диагностировал прогар элементов двух фурменных приборов. Были немедленно приняты меры к скорейшему открытию выпуска жидких продуктов плавки в 10:40 и последующей остановке печи. Выпуск продуктов плавки был закрыт в 11:00, после чего выполнено сокращение расхода дутья с полным прекращением его подачи в печь примерно в 11:10 — печь была остановлена для замены двух фурм. Остановка была выполнена в соответствии с положениями заводской технологической инструкции, предполагающей скорейшее открытие летки для выпуска продуктов плавки и понижение давления дутья в соответствии с текущим состоянием фурменных приборов.

Процесс остановки доменной печи сопровождается отключением от аппаратов газоочистки и краткосрочным выходом парогазовой смеси через атмосферные клапаны. Выпуск парогазовой смеси через атмосферные клапаны призван предотвратить образование взрывоопасной смеси расплава с водой в нижней части доменной печи. Краткосрочная (ориентировочно 10 минут) работа с открытыми атмосферными клапанами при подготовке остановки доменной печи является регламентированной процедурой, что отражено в разрешительной природоохранной документации как кратковременный выброс.

Атмосферные клапаны доменной печи № 2 печи расположены на высоте примерно 50 м от уровня земли, и их расположение предполагает тот факт, что негативным является лишь визуальный эффект. Для населения и окружающей среды данный вид выброса опасности не представляет, что подтверждается данными производственного контроля и многочисленными пробами воздуха, отобранными в ходе проверок надзорных органов.

Средняя стойкость фурм на доменной печи № 2 составляет 8 месяцев, и в год на печи необходимо заменить примерно 12-16 фурм с соответствующим количеством остановок доменной печи.