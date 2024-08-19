Гоша Куценко, Дмитрий Маликов и Даниил Спиваковский: как прошел фестиваль «Пятницкая башня» в Туле

Фото пресс-службы III Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня»

III Международный Фестиваль Добрых Искусств прошел в Туле с 16 по 18 августа. Его посетили более десяти тысяч человек.

Фестиваль проходил на трех площадках: в Тульском кремле, Городском концертном зале и кластере «Октава». 17 мероприятий, более 200 артистов: за три дня Тула превратилась в творческое пространство, где одно мероприятие сменялось другим.

Туляки и гости города увидели театр и балет, услышали музыку, пообщались на творческих встречах с известными людьми.

В первый день Фестиваля прошло Торжественное открытие III Международного Фестиваля Добрых Искусств, на котором выступили организаторы Фестиваля Вадим и Кристина Медведевы.

«Каждый год, открывая свои сердца новому Фестивалю, мы стремимся сделать то маленькое чудо, на которое в основе своей нацелено подлинное искусство — объединить людей. При отборе всех мероприятий мы соотносили их с собственными сердцами, с собственной душой, с теми ориентирами, которые мы ставим перед собой», — подчеркнули Вадим и Кристина Медведевы.

Первый фестивальный вечер стартовал в компании «Виртуозов Москвы» и актёров Юлии Авшаровой и Юрия Анпилогова. Они представили музыкально-поэтический спектакль под названием «Ахматова и Маяковский: встреча, которой не было». На сцене Зеленого театра в Тульском кремле выступил Хор Сретенского монастыря.

Второй день фестиваля начался с показа анимационных фильмов «Сказки Пушкина» и «Белка и Стрелка» в Тульском Кремле на сцене Зеленого театра и выступления финалистов Голос.Дети.

В Городском концертном зале для взрослых и юных зрителей прошла постановка театра драматической клоунады «Семьянюки» из Санкт-Петербурга.

В «Октаве» в рамках «Доброй гостиной Кристины Медведевой» прошла встреча с актером театра и кино, сценаристом, продюсером, телеведущим и Заслуженным артистом РФ Владимиром Ереминым. После чего актер театра и кино Даниил Спиваковский выступил с моноспектаклем «Метель» по мотивам одного из самых поэтичных произведений А. С. Пушкина.

«Фестиваль — замечательный! Получил приглашение первый раз. Здорово, что зрители слушают классику. Честь и хвала организаторам, энтузиастам таких мероприятий. Поднять такую организацию требует затрат. А главное, замечательный зритель! В очередной раз сам получил удовольствие», — рассказал Спиваковский.

На фестивале выступил Гоша Куценко. Вместе с актрисой Ольгой Ломоносовой и Григорием Сиятвинда они сыграли спектакль для жителей и гостей оружейной столицы под названием «Загадочные вариации».





Завершился второй день концертом Дмитрия Маликова в Тульском Кремле. Маликов исполнил не только свои знаменитые хиты, но и инструментальные композиции из авторского проекта «Pianomania».



В воскресенье на сцене Зеленого театра в Тульском Кремле состоялся финал II Всероссийского многожанрового конкурс для непрофессиональных артистов «Открытая сцена», в котором приняли участие порядка 40 коллективов из разных уголков России. Результаты конкурса опубликованы на сайте o-scena.ru.

В заключительный день на сцене прошел спектакль «Спящая Красавица» Имперского Русского Балета под управлением Гедиминаса Таранда, увидели зрители и музыкально-поэтический спектакль «Медный всадник и другие стихи Пушкина» с участием организатора Фестиваля Вадима Медведева и актрисы Ольги Кузиной под фортепиано Светланы Степановой и бас-гитары Евгения Степанова. В «Доброй гостиной Кристины Медведевой» в этот день прошла встреча с заслуженной артисткой России Евдокией Германовой в формате интервью.





Комедия в 2-х действиях «Волки и овцы» Московского театра на Малой Ордынке прошла на сцене Городского концертного зала, где в главных ролях выступили Евгений Герасимов, Янина Студилина, Леонид Громов и Ирина Чипиженко.

Закрытие Фестиваля прошло с лучшими виртуозами России Imperial Orchestra Virtuoso. На сцене Тульского кремля они представили зрителям яркую, разнообразную и единственную в своем роде программу — шоу Саундтреков «Игра Престолов».