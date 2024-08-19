  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. НОЦ «ТулаТЕХ» вошел в топ-5 центров по оценке работы в 2023 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
НОЦ «ТулаТЕХ» вошел в топ-5 центров по оценке работы в 2023 году

НОЦ «ТулаТЕХ» вошел в топ-5 центров по оценке работы в 2023 году

На оперативном совещании врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев подвел итоги деятельности научно-образовательных центров.

«НОЦ «ТулаТЕХ» по результатам оценки укрепил лидирующее положение и занял четвертую позицию среди центров мирового уровня. Он вошел в категорию стабильно развивающихся», – отметил Дмитрий Миляев.

lk35a6lxei74g9x0g8ivi4ord3t213zm.jpg

Оценка деятельности научно-образовательных центров мирового уровня влияет на показатели социально-экономического развития регионов, в которых эти центры осуществляют свою деятельность.

Сегодня в состав тульского НОЦа входит 41 участник (11 вузов, 4 научные организации и 26 предприятий). 

Грантовая поддержка Минобрнауки России составит порядка 180 млн рублей.

На одном из оперативных совещаний директор НОЦ «ТулаТЕХ» расскажет о работе центра и целях, на которые будут направлены средства гранта.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:33 0
Другие статьи по темам
Событие
НОЦ ТулаТЕХ
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Волейболистка «Тулицы» выиграла Кубок Первого канала
Волейболистка «Тулицы» выиграла Кубок Первого канала
Гоша Куценко, Дмитрий Маликов и Даниил Спиваковский: как прошел фестиваль «Пятницкая башня» в Туле
Гоша Куценко, Дмитрий Маликов и Даниил Спиваковский: как прошел фестиваль «Пятницкая башня» в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.