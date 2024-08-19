НОЦ «ТулаТЕХ» вошел в топ-5 центров по оценке работы в 2023 году

«НОЦ «ТулаТЕХ» по результатам оценки укрепил лидирующее положение и занял четвертую позицию среди центров мирового уровня. Он вошел в категорию стабильно развивающихся», – отметил Дмитрий Миляев.

Оценка деятельности научно-образовательных центров мирового уровня влияет на показатели социально-экономического развития регионов, в которых эти центры осуществляют свою деятельность.

Сегодня в состав тульского НОЦа входит 41 участник (11 вузов, 4 научные организации и 26 предприятий).

Грантовая поддержка Минобрнауки России составит порядка 180 млн рублей.

На одном из оперативных совещаний директор НОЦ «ТулаТЕХ» расскажет о работе центра и целях, на которые будут направлены средства гранта.