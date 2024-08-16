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Пьяный туляк трижды ударил ножом охранника на Московском вокзале

Пьяный туляк трижды ударил ножом охранника на Московском вокзале

Обвиняемый задержан, возбуждено уголовное дело.

В Туле 44-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления СК.

Следствием установлено, что 14 августа пьяный обвиняемый нарушал общественный порядок на территории Московского вокзала. Охранник предложил мужчине успокоиться, а тот в ответ три раза ударил его ножом. После этого обвиняемого задержали, а потерпевшего доставили в больницу. Его жизнь удалось спасти. 

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается. 

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