Пьяный туляк трижды ударил ножом охранника на Московском вокзале

В Туле 44-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство, сообщает пресс-служба межрегионального следственного управления СК.

Следствием установлено, что 14 августа пьяный обвиняемый нарушал общественный порядок на территории Московского вокзала. Охранник предложил мужчине успокоиться, а тот в ответ три раза ударил его ножом. После этого обвиняемого задержали, а потерпевшего доставили в больницу. Его жизнь удалось спасти.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.