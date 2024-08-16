В Донском преподавателя колледжа поймали на взятках за хорошие оценки: дело передали в суд

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Женщина получила от студентов больше 50 тысяч рублей.

В Донском завершили расследование дела, касающегося 23-летней преподавательницы одного из колледжей. Женщина брала со студентов деньги за высокие оценки на финальных экзаменах, при этом не проверяя их реальное знание материала.

За несколько дней в декабре 2023 года преподаватель получила от студентов больше 50 тысяч рублей. Всего было выявлено около 40 эпизодов преступной деятельности педагога.

— Установлено, что преподавателем был разработан «прайс-лист», согласно которому стоимость оценок от «удовлетворительно» до «отлично» варьировалась от 1 до 2 тысяч рублей соответственно, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Расследование уголовного дела по статье «Мелкое взяточничество» завершено. Материалы направили в суд.