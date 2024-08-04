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  4. У жителя деревни Кондуки украли палатки, спальники и другой туристический инвентарь на 126 тыс. рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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У жителя деревни Кондуки украли палатки, спальники и другой туристический инвентарь на 126 тыс. рублей

У жителя деревни Кондуки украли палатки, спальники и другой туристический инвентарь на 126 тыс. рублей

Имущество мужчина хранил в контейнере, который и вскрыли воры.

В дежурную часть отдела МВД России по Узловскому району обратился 44-летний местный житель. Он сообщил, что из контейнеров в деревне Кондуки совершена кража 4-х палаток, 4-х спальных мешков, 3-х надувных матрацов, 3-х весел, 3-х аккумуляторных батарей и зарядных устройств к ним, 2-х ручных талей, электрических кабелей автоматов-клемников, осветительных приборов, тягового аккумулятора, электромотора, электрической пилы. Ущерб похищенного составил 126 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими были установлены предполагаемые злоумышленники. Ими оказались двое молодых людей 18 и 19 лет — жители Богородицкого района.

Следователем отдела МВД России по Узловскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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