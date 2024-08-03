В Туле коммерсанты уклонились от уплаты налогов на 125 млн рублей

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Чтобы обмануть налоговиков, они включили в декларации сведения, не соответствующие действительности.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух руководителей коммерческой организации. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

Владельцы фирмы, специализирующейся на проведении электромонтажных работ, включили в налоговые декларации ложные сведения. Из-за этого в казну не поступило более 125 млн рублей.

В домах и офисах задержанных проведены обыски, изъяты ювелирные украшения, деньги, технические устройства и документы, имеющие значение для следствия. Допрашиваются свидетели и подозреваемые, назначена бухгалтерская судебная экспертиза. Принимаются меры к погашению причиненного ущерба.