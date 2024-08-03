Николай Воробьев: «Основная идея проекта «Своими глазами» – познакомить с прошлым и настоящим родного края»

Проект «Своими глазами» реализуется общественной организацией «Добрый мир» под эгидой федеральных проектов партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» и «Историческая память».

Три экскурсионные группы из Ефремова, Арсеньевского и Белевского районов открыли туристический сезон с посещения оружейной столицы по маршруту «Оборона Тулы 1941 года».

С первыми туристами пообщался председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев. Он отметил, что основная идея проекта «Своими глазами» в том, чтобы познакомить жителей с прошлым и настоящим родного края, его культурными традициями и духовными ценностями.

Участники проекта побывали на обзорной тематической экскурсии по городу-герою и посетили Музей обороны Тулы в парке «Патриот».

Татьяна Грызлова - Впечатляющее строение, мы сделали много фотографий. В таких поездках обогащаешься новыми знаниями, которые потом передаем своим детям, - признается Татьяна Грызлова из Ефремова.

- Мы очень довольны и рады, - поделилась впечатлениями жительница Белева Наталья Туманова. - Поездки бывают часто и все очень интересные.

- Мне очень понравилась сегодняшняя экскурсия. Я долгие годы училась в Туле и хорошо знаю город. Теперь постоянно приезжаю сюда в командировки, но сегодня я увидела город совершенно другими глазами. Спасибо огромное организаторам и экскурсоводам. Это не только познавательно, но эмоционально и трогательно, - рассказала Татьяна Голикова из Белева.

- Мы не первый раз с друзьями участвуем в поездках и очень благодарны за реализацию такого проекта. Давно мечтали попасть в парк «Патриот». Для нас это стала запоминающаяся поездка, тронувшая до глубины души, - отметила жительница Ефремова Ирина Савина.

Как сообщил координатор проекта «Своими глазами» Михаил Борщев, всего в августе-сентябре будет организовано девять маршрутов и 30 поездок разных групп из всех районов Тульской области и Тулы, включающие в себя знакомство с памятниками истории и культуры, посещения мастер-классов по изготовлению тульского пряника и филимоновской игрушки, изучения традиционных для региона обрядов, песен и народных традиций, чайных и пряничных дегустаций и др. Интересные и памятные места родного края посетят более 1200 человек.