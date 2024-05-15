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В Узловой школьника обвиняют в производстве БДСМ-порно

В Узловой школьника обвиняют в производстве БДСМ-порно

Парень прифотошопил лицо директора школы к непристойной картинке.

В Узловой 16-летний ученик одной из местных школ обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. 

По информации Myslo, обвиняемый шутки ради скачал в интернете БДСМ-фотографию женщины и прифотошопил ей лицо директора своей школы. Скинул картинку в чат с друзьями, все повеселились.

Какое-то время спустя юный фотошопер подрался с одноклассником, и тот в отместку показал директору то самое фото из чата. Дело дошло до официальных обвинений в изготовлении порнографии.

Уголовное дело в отношении 16-летнего парня направлено в суд. Максимальное наказание по этой статье — 6 лет лишения свободы. 



 

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