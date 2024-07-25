В Туле полицейские накрыли подпольный цех по производству контрафактных сигарет

Скрин из видео УМВД России.

Силовики задержали десять иностранцев и двух граждан России.

В Туле полицейские накрыли подпольный цех по производству сигарет с поддельными акцизными марками на упаковках. Производство было организовано в ангаре на территории Привокзального округа, сообщили в УМВД России.

На автоматизированной линии работали десять иностранцев и двое граждан России. В ходе обысков полицейские изъяли свыше 111 тысяч пачек сигарет, около одного миллиона акцизных марок с признаками подделки, 600 тысяч упаковок для сигарет и табачное сырье.

— Следователем СУ УМВД России по г. Туле расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 327.1 УК РФ. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По изъятым сигаретам и акцизным маркам специалисты уже проводят экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.