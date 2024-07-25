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Курьер-мошенник из Тулы отправится в колонию строгого режима

Курьер-мошенник из Тулы отправится в колонию строгого режима

Об этом сообщает региональная прокуратура.

Судом установлено, что ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств 42-летний туляк вступил в сговор с телефонными мошенниками. Те обзванивали доверчивых пенсионеров из Ефремовского района и сообщали им, что их родственники якобы устроили ДТП. После этого предлагали за деньги «замять» этот вопрос.

Обвиняемый забирал деньги у пенсионеров и переводил их сообщникам, оставляя себе часть средств в качестве вознаграждения. Ущерб от его действий составил 711 000 рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. 


 

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