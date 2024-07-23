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На ярмарке вакансий в Туле 13 предприятий ОПК представят более 1800 мест

На ярмарке вакансий в Туле 13 предприятий ОПК представят более 1800 мест

Мероприятие состоится 25 июля.

В областной столице пройдет открытый отбор. В ходе него 13 работодателей
из сферы оборонно-промышленного комплекса представят более 1800
вакантных рабочих мест.

— Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы, — отметили в пресс-службе центра занятости населения. 

Так, отбор пройдет со следующими работодателями:

  • АО «Машзавод „Штамп“»;
  • ПАО «НПО „Стрела“»;
  • АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;
  • ПАО «Завод Тула»;
  • АО «ОКБ „Октава“»;
  • АО «Октава»;
  • АО «КБП»;
  • АО «АК „Туламашзавод“»;
  • АО «ЦКБА»;
  • АО «Тулаточмаш»;
  • АО «Тульский патронный завод»;
  • ПАО «Императорский тульский оружейный завод»;
  • АО «НПО „Базальт“».

Тулякам предложат высокооплачиваемые профессии, среди которых инженер-конструктор с заработной платой от 80 тыс.
руб., водитель — от 55 тыс. руб., токарь — от 50 тыс. руб., слесарь
механосборочных работ — от 75 тыс. руб., фрезеровщик — от 70 тыс.
рублей.

Соискатель может не только пройти сразу несколько собеседований, но
и узнать об услугах кадрового центра у специалиста.

 

Открытый отбор состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра
«Работа России» по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 34.

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Место
Тулаулица Демонстрации

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