На ярмарке вакансий в Туле 13 предприятий ОПК представят более 1800 мест

В областной столице пройдет открытый отбор. В ходе него 13 работодателей

из сферы оборонно-промышленного комплекса представят более 1800

вакантных рабочих мест.

— Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы, — отметили в пресс-службе центра занятости населения.

Так, отбор пройдет со следующими работодателями:

АО «Машзавод „Штамп“ » ;

» ПАО «НПО „Стрела“ » ;

» АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;

ПАО «Завод Тула»;

АО «ОКБ „Октава“ » ;

» АО «Октава»;

АО «КБП»;

АО «АК „Туламашзавод“ » ;

» АО «ЦКБА»;

АО «Тулаточмаш»;

АО «Тульский патронный завод»;

ПАО «Императорский тульский оружейный завод»;

АО «НПО „Базальт“ » .

Тулякам предложат высокооплачиваемые профессии, среди которых инженер-конструктор с заработной платой от 80 тыс.

руб., водитель — от 55 тыс. руб., токарь — от 50 тыс. руб., слесарь

механосборочных работ — от 75 тыс. руб., фрезеровщик — от 70 тыс.

рублей.



Соискатель может не только пройти сразу несколько собеседований, но

и узнать об услугах кадрового центра у специалиста.

Открытый отбор состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра

«Работа России» по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 34.