На ярмарке вакансий в Туле 13 предприятий ОПК представят более 1800 мест

В областной столице пройдет открытый отбор. В ходе него 13 работодателей
из сферы оборонно-промышленного комплекса представят более 1800
вакантных рабочих мест.
— Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы, — отметили в пресс-службе центра занятости населения.
Так, отбор пройдет со следующими работодателями:
- АО «Машзавод „Штамп“»;
- ПАО «НПО „Стрела“»;
- АО «НПО „Сплав“ им. А. Н. Ганичева»;
- ПАО «Завод Тула»;
- АО «ОКБ „Октава“»;
- АО «Октава»;
- АО «КБП»;
- АО «АК „Туламашзавод“»;
- АО «ЦКБА»;
- АО «Тулаточмаш»;
- АО «Тульский патронный завод»;
- ПАО «Императорский тульский оружейный завод»;
- АО «НПО „Базальт“».
Тулякам предложат высокооплачиваемые профессии, среди которых инженер-конструктор с заработной платой от 80 тыс.
руб., водитель — от 55 тыс. руб., токарь — от 50 тыс. руб., слесарь
механосборочных работ — от 75 тыс. руб., фрезеровщик — от 70 тыс.
рублей.
Соискатель может не только пройти сразу несколько собеседований, но
и узнать об услугах кадрового центра у специалиста.
Открытый отбор состоится с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра
«Работа России» по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 34.