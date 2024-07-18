Экологи назвали 6 самых грязных рек Тульской области

Фото из архива Myslo

Согласно докладу об экологической ситуации в Тульской области за 2023 год, река Дон признана «Очень загрязнённой» – в ней превышена предельно допустимая концентрация различных веществ по 6 показателям из 14. Красивая Меча в Ефремове сменила статус со «Слабо загрязненной» на «Очень загрязнённую», превышения ПДК зафиксированы по пяти пунктам.

Ухудшилось состояние воды в Оке – раньше в Белёве она была «Слабо загразнённой», а теперь стала «Грязной». Похожая ситуация в Алексине: вместо «Очень загрязнённой» и «Загрязнённой» Ока здесь стала «Грязной». Количество пунктов, по которым зафиксировано превышение ПДК – от 5 до 7. Другая река в Алексине – Мышега, признана «Очень грязной», превышена ПДК по 8 показателям.

Качество воды в Упе в пос. Ломинцевский снизилось, реке присвоили статус «Грязная». Превышения ПДК отмечены по пяти-шести показателям из 14. А вот состояние воды в Воронке в районе Ясной Поляны не изменилось – она как была «Грязной», так и осталась. Превышение ПДК отмечается по 6 пунктам из 14.