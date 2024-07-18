  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Экологи назвали 6 самых грязных рек Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Экологи назвали 6 самых грязных рек Тульской области
Фото из архива Myslo

Экологи назвали 6 самых грязных рек Тульской области

Специалисты оценивали чистоту водоёмов по 14 параметрам.

Согласно докладу об экологической ситуации в Тульской области за 2023 год, река Дон признана «Очень загрязнённой» – в ней превышена предельно допустимая концентрация различных веществ по 6 показателям из 14. Красивая Меча в Ефремове сменила статус со «Слабо загрязненной» на «Очень загрязнённую», превышения ПДК зафиксированы по пяти пунктам.

Ухудшилось состояние воды в Оке – раньше в Белёве она была «Слабо загразнённой», а теперь стала «Грязной». Похожая ситуация в Алексине: вместо «Очень загрязнённой» и «Загрязнённой» Ока здесь стала «Грязной». Количество пунктов, по которым зафиксировано превышение ПДК – от 5 до 7. Другая река в Алексине – Мышега, признана «Очень грязной», превышена ПДК по 8 показателям.

Качество воды в Упе в пос. Ломинцевский снизилось, реке присвоили статус «Грязная». Превышения ПДК отмечены по пяти-шести показателям из 14. А вот состояние воды в Воронке в районе Ясной Поляны не изменилось – она как была «Грязной», так и осталась. Превышение ПДК отмечается по 6 пунктам из 14.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 19:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
экологиязагрязнение рекисамые грязные рекивода
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Представление» на дороге устроил в Туле водитель такси
«Представление» на дороге устроил в Туле водитель такси
Туляк «заказал» бывшего мужа своей возлюбленной: суд начал рассматривать дело
Туляк «заказал» бывшего мужа своей возлюбленной: суд начал рассматривать дело
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.