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В Тульской области приостановили производство автомобилей Haval
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области приостановили производство автомобилей Haval

Это связано с корпоративным отпуском.

Российский автомобильный завод Haval остановил выпуск автомобилей. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия, причина — плановый корпоративный отпуск.
 

Отпуск пройдет с 15 по 21 июля.

В течение этого периода на заводе не будут собирать автомобили. Напомним, предприятие находится на территории особой экономической зоны «Узловая». Там собирают кроссоверы Haval трех моделей — Jolion, Dargo и F7.

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Фотограф:
сегодня, в 10:10 +2
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Особая экономическая зона Узловаязавод Haval

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