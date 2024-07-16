В Тульской области приостановили производство автомобилей Haval

Отпуск пройдет с 15 по 21 июля.
В течение этого периода на заводе не будут собирать автомобили. Напомним, предприятие находится на территории особой экономической зоны «Узловая». Там собирают кроссоверы Haval трех моделей — Jolion, Dargo и F7.
Это связано с корпоративным отпуском.
Отпуск пройдет с 15 по 21 июля.
В течение этого периода на заводе не будут собирать автомобили. Напомним, предприятие находится на территории особой экономической зоны «Узловая». Там собирают кроссоверы Haval трех моделей — Jolion, Dargo и F7.
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