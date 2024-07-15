В Одоевском районе утонул 16-летний подросток

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Чтобы извлечь тело парня из Упы, пришлось вызывать водолазов.

В понедельник, 15 июля, в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии на акватории реки Упа в районе Одоева.

Водолазы специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тульской области нашли и извлекли на поверхность тело 16-летнего юноши.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает правила безопасного поведения на водных объектах: