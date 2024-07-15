В Одоевском районе утонул 16-летний подросток

В понедельник, 15 июля, в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии на акватории реки Упа в районе Одоева.
Водолазы специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тульской области нашли и извлекли на поверхность тело 16-летнего юноши.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает правила безопасного поведения на водных объектах:
- Не ныряйте в незнакомых местах.
- Не заплывайте за буйки.
- Не устраивайте в воде игр.
- Не купайтесь в нетрезвом виде.
- Следите за детьми и не оставляйте их без присмотра.