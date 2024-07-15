  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Одоевском районе утонул 16-летний подросток - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Одоевском районе утонул 16-летний подросток
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Одоевском районе утонул 16-летний подросток

Чтобы извлечь тело парня из Упы, пришлось вызывать водолазов.

В понедельник, 15 июля, в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии на акватории реки Упа в районе Одоева.

Водолазы специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тульской области нашли и извлекли на поверхность тело 16-летнего юноши.

1.jpg

Все обстоятельства происшествия  устанавливаются. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает правила безопасного поведения на водных объектах:

  • Не ныряйте в незнакомых местах.
  • Не заплывайте за буйки.
  • Не устраивайте в воде игр.
  • Не купайтесь в нетрезвом виде.
  • Следите за детьми и не оставляйте их без присмотра.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
утопленникутонул подростокГУ МЧС России по Тульской областиводолаз
Место
Тульская областьОдоев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Марата водитель Subaru нашел местечко на газоне
На ул. Марата водитель Subaru нашел местечко на газоне
Жителя Узловского района задержали за убийство и изнасилование 19-летней давности
Жителя Узловского района задержали за убийство и изнасилование 19-летней давности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.