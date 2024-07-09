Стрелка с ул. Хворостухина оштрафовали на 550 тысяч рублей и разоружили

Кадр из видео

Такой приговор вынес Пролетарский районный суд. Он пока не вступил в законную силу.

Суд рассмотрел дело стрелка с ул. Хворостухина, которй 1 апреля, будучи пьяным, открыл стрельбу рядом с домом № 11. Таким образом мужчина пытался разгнать местных жителей, распивавших спиртное на детской площадке.

Осознавая, что на улице гуляют женщины с детьми, подсудимый выстрелил в воздух из своего охотничьего карабина, после чего ушёл домой. Инцидент попал на видео:

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. За хулиганство с применением оружия ему назначили штраф в размере 550 тысяч рублей с рассрочкой на 4 года и на 2,5 года лишили права хранить и носить оружие.