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Где в Туле не будет света 10 июля

Где в Туле не будет света 10 июля

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Советская, 55, 57, 59, 74, 88,
  • ул. Менделеевская, 3,
  • ул. Пирогова, 1,
  • ул. Бондаренко, 39,
  • ул. Октябрьская, 16-22 (чётн.),
  • ул. Литейная, 8, 10, 12, 12-а, 14,
  • ул. Демидовская, 37, 43, 49,
  • ул. Луначарского, 17,
  • ул. Пролетарская, 22-в, 22-г,
  • ул. Первомайская, 18, 22, 24,
  • ул. Бундурина, 59, 60, 61,
  • Мясново: 11-й пр-д, 61-71 (нечётн.), 64-78 (чётн.), 70-а,
  • Одоевское шоссе, 31-39 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 59,
  • ул. Санаторная, 5, 7, 9,
  • ул. Громова, 15-39 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • ул. Переходная, 5, 6.

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