Где в Туле не будет света 10 июля

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Советская, 55, 57, 59, 74, 88,
- ул. Менделеевская, 3,
- ул. Пирогова, 1,
- ул. Бондаренко, 39,
- ул. Октябрьская, 16-22 (чётн.),
- ул. Литейная, 8, 10, 12, 12-а, 14,
- ул. Демидовская, 37, 43, 49,
- ул. Луначарского, 17,
- ул. Пролетарская, 22-в, 22-г,
- ул. Первомайская, 18, 22, 24,
- ул. Бундурина, 59, 60, 61,
- Мясново: 11-й пр-д, 61-71 (нечётн.), 64-78 (чётн.), 70-а,
- Одоевское шоссе, 31-39 (нечётн.),
- 12-й пр-д, 59,
- ул. Санаторная, 5, 7, 9,
- ул. Громова, 15-39 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- ул. Переходная, 5, 6.