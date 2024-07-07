  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В тульском музее оружия откроется выставка «Дагестанское оружие» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В тульском музее оружия откроется выставка «Дагестанское оружие»

В тульском музее оружия откроется выставка «Дагестанское оружие»

Уникальная экспозиция начнет работу 12 июля в 12.00.

Жителям областной столицы покажут экспонаты из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Саидовны Гамзатовой и Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахо-Годи.

Вниманию посетителей выставки «Дагестанское оружие» представят свыше 200 изделий XVIII – XX веков: кинжалы, шашки, сабли, финки, ударно-кремневые ружья и пистолеты, пороховницы, натруски, газыри, мужские наборные пояса и портсигары, изготовленные с использованием золота, серебра, стали, латуни, слоновой кости, рога, кожи, ткани, дерева, стекла и цветной эмали. 

Туляки увидят именные образцы холодного оружия: кинжал-кама, изготовленный мастером Базалаем в середине ХIХ века для сына Имама Шамиля – Магомеда-Шафи, саблю участника русско-турецкой войны и кавалера Ордена Святого Георгия Исилава Хизроева, кинжал-кама Героя Советского Союза М.Ю. Гамзатова. Особое место на выставке займут семь серебряных знаков отличия Имама Шамиля 40-50-х годов ХIХ века с арабскими надписями, костюм горца, а также ятаган, изготовленный в 1987 году кубачинским мастером Г.-Б.М. Магомедовым. Интерес, безусловно, вызовет тульское оружие, украшенное дагестанскими мастерами – револьвер системы Кольта с надписью: «Свиты Его Императорского Величества генерал-майору Юсуф-беку в память 26 сентября 1858 года от Тульских оружейников» и пистолет ТК системы С.А. Коровина 20-30-х годов ХХ века с надписью «Фаталиеву Абдулкаиру за беспощадную борьбу с бандитизмом от Даг. ЦИК».

Выставка раскроет основные направления декоративной обработки оружия и ювелирных изделий в древних традициях дагестанских мастеров.

Проект рассчитан
на широкую аудиторию и
будет доступен для посещения
в Тульском государственном музее оружия до 17 ноября.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 22:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
дагестанское оружие
Место
Тульский государственный музей оружия

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Полицейские рассказали о фразах, которые чаще всего используют мошенники
Полицейские рассказали о фразах, которые чаще всего используют мошенники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.