В тульском музее оружия откроется выставка «Дагестанское оружие»

Жителям областной столицы покажут экспонаты из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Саидовны Гамзатовой и Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахо-Годи.



Вниманию посетителей выставки «Дагестанское оружие» представят свыше 200 изделий XVIII – XX веков: кинжалы, шашки, сабли, финки, ударно-кремневые ружья и пистолеты, пороховницы, натруски, газыри, мужские наборные пояса и портсигары, изготовленные с использованием золота, серебра, стали, латуни, слоновой кости, рога, кожи, ткани, дерева, стекла и цветной эмали.

Туляки увидят именные образцы холодного оружия: кинжал-кама, изготовленный мастером Базалаем в середине ХIХ века для сына Имама Шамиля – Магомеда-Шафи, саблю участника русско-турецкой войны и кавалера Ордена Святого Георгия Исилава Хизроева, кинжал-кама Героя Советского Союза М.Ю. Гамзатова. Особое место на выставке займут семь серебряных знаков отличия Имама Шамиля 40-50-х годов ХIХ века с арабскими надписями, костюм горца, а также ятаган, изготовленный в 1987 году кубачинским мастером Г.-Б.М. Магомедовым. Интерес, безусловно, вызовет тульское оружие, украшенное дагестанскими мастерами – револьвер системы Кольта с надписью: «Свиты Его Императорского Величества генерал-майору Юсуф-беку в память 26 сентября 1858 года от Тульских оружейников» и пистолет ТК системы С.А. Коровина 20-30-х годов ХХ века с надписью «Фаталиеву Абдулкаиру за беспощадную борьбу с бандитизмом от Даг. ЦИК».



Выставка раскроет основные направления декоративной обработки оружия и ювелирных изделий в древних традициях дагестанских мастеров.