В июле банки начнут возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги

Благодаря новым требованиям банки будут проверять подозрительные переводы тщательнее. Закон начнет действовать с 25 июля.
Как пишут «Новости Mail.ru», по новым требованиям банк отправителя будет обязан вернуть украденные средства в полном размере в течение месяца после получения от клиента соответствующего заявления в следующих случаях:
- если банк одобрил перечисление средств на счет мошенников, который находится в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента»;
- если банк не уведомил клиента об осуществлении перевода без его согласия;
- если карта клиента была утеряна или ей воспользовались без ведома владельца. При этом клиент должен предупредить банк о том, что карту использовали без его согласия. В противном случае банк имеет право не возвращать деньги.
Также банки смогут на два дня блокировать переводы на подозрительный счет, уведомив об этом клиентов. Если от МВД поступит информация, что клиент выводит похищенные средства, банк сможет отключить доступ к дистанционному обслуживанию клиента.
Отметим, что до вступления новых требований в силу банки не обязаны возвращать клиентам средства, переведенные мошенникам по собственной воле. Возврат возможен только по результатам судебного дела.
Такая процедура стала доступна благодаря вступлению в силу Закона «О национальной платежной системе». С его помощью банки смогут более тщательно проверять и приостанавливать подозрительные переводы.