Жителя Пролетарского района Тулы накрыли с кустами марихуаны в гараже

Фото Артема Жильцова.

Его обвиняют в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



Безработный туляк выращивал в погребе гаража кусты марихуаны, срезал их, сушил и хранил для личного употребления. Все это продолжалось в период с 1 декабря 2023 года по 7 мая 2024 года.



Вину обвиняемый признал в полном объеме, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, противоправные действия пресекли сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области. Из погреба гаража они изъяли 15 кустов растений марихуаны и 131,2 грамма высушенного растения.



Уголовное дело направлено в Пролетарский райсуд Тулы для рассмотрения по существу.