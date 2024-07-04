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  4. Жителя Пролетарского района Тулы накрыли с кустами марихуаны в гараже - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Жителя Пролетарского района Тулы накрыли с кустами марихуаны в гараже
Фото Артема Жильцова.

Жителя Пролетарского района Тулы накрыли с кустами марихуаны в гараже

Областная прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего туляка.

Его обвиняют в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Безработный туляк выращивал в погребе гаража кусты марихуаны, срезал их, сушил и хранил для личного употребления. Все это продолжалось в период с 1 декабря 2023 года по 7 мая 2024 года.

Вину обвиняемый признал в полном объеме, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, противоправные действия пресекли сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области. Из погреба гаража они изъяли 15 кустов растений марихуаны и 131,2 грамма высушенного растения.

Уголовное дело направлено в Пролетарский райсуд Тулы для рассмотрения по существу.

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Фотограф:
сегодня, в 10:25 +1
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Пролетарский районный судУКОН УМВД России по Тульской области

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