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В Новомосковске по вине сотрудника водоканала погиб человек: суд огласил приговор

В Новомосковске по вине сотрудника водоканала погиб человек: суд огласил приговор

Обвиняемый получил условный срок.

В Новомосковске 68-летний работник водоканала признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый являлся начальником участка подразделения «Сокольники», на котором с нарушениями правил безопасности проводились работы по замене труб водоснабжения. В результате этого 28 марта 62-летнего слесаря, который спустился в траншею, засыпало грунтом. От полученных травм мужчина скончался.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

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