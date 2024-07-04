В Новомосковске по вине сотрудника водоканала погиб человек: суд огласил приговор

В Новомосковске 68-летний работник водоканала признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый являлся начальником участка подразделения «Сокольники», на котором с нарушениями правил безопасности проводились работы по замене труб водоснабжения. В результате этого 28 марта 62-летнего слесаря, который спустился в траншею, засыпало грунтом. От полученных травм мужчина скончался.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.