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Подведены итоги программы льготной ипотеки по господдержке-2020

Подведены итоги программы льготной ипотеки по господдержке-2020

Универсальной льготной ипотекой воспользовалось свыше 1,5 млн россиян, а общий объем сделок превысил к 1,2 трлн рублей. Такую статистику предоставили в ВТБ.

Сам банк выдал по программе каждую пятую ипотеку на рынке.

Наибольший объем продаж пришелся на 2023 год — почти 30% от суммы сделок за все время работы. В то же время в первом полугодии 2024 года спрос заемщиков вырос почти вдвое к сопоставимому периоду 2023 года. Это связано как с высокими ставками по рыночной ипотеке, так и с завершением господдержки-2020, стимулировавшей россиян не откладывать покупку квартиры в новостройке «до лучших времен» и поспешить получить льготный кредит до конца июня.

Чаще всего за программой обращались женщины, отметили в ВТБ. Доля таких заемщиков в структуре выдач составила почти 60%. Средний возраст клиентов — 39 лет, почти 6 из 10 на момент сделки не были в официальном браке. Несмотря на то, что по условиям программы можно было также купить или построить дом, подавляющее большинство заемщиков (96%) купили квартиры.

Средний размер «кредита» показывал разнонаправленную динамику. Самый высокий показатель наблюдался в 2023 году (5,4 млн рублей), самый низкий — в пандемийный 2020 год (3,1 млн рублей). С конца прошлого года из-за сокращения максимальной суммы кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей средний «чек» начал снижаться, достигнув 4,2 млн рублей в 2024 году.

«Универсальная льготная ипотека заработала на рынке еще в разгар пандемии коронавируса как инструмент поддержки стройки и граждан. За это время программа продлевалась четыре раза, менялись и ее условия, хотя и оставались гораздо выгоднее базовых банковских продуктов. Ее эффект можно по-разному оценивать, но очевидно одно: она позволила россиянам улучшать жилищные условия даже в наиболее сложные для нашей экономики периоды. Более чем за 4 года господдержкой-2020 воспользовалось около 1,5 млн россиян. Общий объем сделок достиг 6 трлн рублей», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

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