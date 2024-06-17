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За три дня 42 жителя Тульской области сели за руль подшофе
Фото из архива Myslo

За три дня 42 жителя Тульской области сели за руль подшофе

Четверым из них предстоит понести наказание, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ.

С 14 по 16 июня сотрудниками УГИБДД УМВД России по Тульской области были задержаны 42 водителя, севших за руль в состоянии опьянения. 17 из них были нетрезвы, двое при этом не имели водительского удостоверения. 21 задержанный отказался «подуть в трубку».

Четверо водителей за последний год уже привлекались к административной ответственности за пьяное вождение. Теперь им грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает: за езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.

Пьяная езда — одна из главных причин ДТП с тяжкими последствиями. Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме! Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • для связи через Telegram или Viber: +7 999 374-36-13.

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Место
Тульская областьТула

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