За три дня 42 жителя Тульской области сели за руль подшофе

Фото из архива Myslo

С 14 по 16 июня сотрудниками УГИБДД УМВД России по Тульской области были задержаны 42 водителя, севших за руль в состоянии опьянения. 17 из них были нетрезвы, двое при этом не имели водительского удостоверения. 21 задержанный отказался «подуть в трубку».

Четверо водителей за последний год уже привлекались к административной ответственности за пьяное вождение. Теперь им грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает: за езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.

Пьяная езда — одна из главных причин ДТП с тяжкими последствиями. Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме! Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, звоните по телефонам: