20 июня Тулу ждут масштабные отключения воды

Фото Дмитрия Дзюбина.

Тулагорводоканал сообщает, что будет готовить к зиме Окско-Непрейковский водозабор.

С 8 часов утра 20 июня до 8 часов утра 21 июня будет прекращена подача воды по следующим адресам:

В Пролетарском районе: ул. Пролетарская, ул. Степанова, ул. Декабристов, ул. Марата, ул. Плеханова, ул. Гармонная, ул. Замочная, ул. Кирова, ул. Чапаева, ул. Калинина, ул. Епифанская, ул. Металлургов, 85, 89, 106, 108, ул. Ложевая, ул. Серова, ул. Приупская, ул. Осташова, ул. Каракозова, ул. Вяземская, ул. Веневское шоссе, ул. Сызранская, ул. Индустриальная, ул. К. Маркса, ул. Демидовская Плотина.

В Центральном районе: ул. Кауля, ул. Оборонная, ул. Староникитская, ул. Ак. Павлова, 34-г, М. Смирнова, ул. Пирогова, ул. Тургеневская, ул. Пушкинская, ул. Советская, ул. Рязанская, ЖК Суворовский, ЖК Левобережный, ЖК «Времена года», Юго-Восточный микрорайон, п. Басово-Прудный, п. Старо-Басово, п. Менделеевский, п. Южный, п. Трудовой, п. Восточный, п. Северный, п. Октябрьский, п. Угольный.

Пониженное давление холодного водоснабжения по следующим адресам:

В Советском районе: ул. Советская, ул. Лейтейзена, Красноармейский проспект, ул. Ф. Смирнова, ул. Сойфера, ул. Мосина, ул. Ленина, ул. Революции, ул. Фрунзе, ул. Демонстрации, ЖК «Дворянский», ул. Каминского.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.