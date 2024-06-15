Рискнувший жизнью ради обгона торопыга стал кандидатом на лишение

Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Туле провели административное расследование по нашей публикации «В Туле торопыга рискнул жизнью ради обгона». Выяснилось, что за рулем Lada Granta находился 23-летний мужчина. В августе 2023 года его уже привлекали к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения).

«В связи с этим действия водителя квалифицированы по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ (Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 данной статьи), санкция которой предусматривает лишение права управления всеми видами транспортных средств сроком на 1 год. В настоящее время материалы дела переданы в судебный участок мировых судей на рассмотрение и принятия решения согласно действующего законодательства», — сообщили корреспонденту Myslo в УГИБДД.

Госавтоинспекция Тульской области выражает благодарность гражданам, которые направляют для рассмотрения зафиксированные ими факты грубых нарушений требований Правил дорожного движения.

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.