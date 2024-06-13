Сломанный светофор и массовое ДТП: на трассе М-2 под Тулой образовалась грандиозная пробка

Сегодня, 13 июня, неподалеку от поворота на деревню Ямны произошло массовое ДТП. Подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.
Кроме этого, на данном участке трассы не работает светофор: в совокупности все это привело к грандиозной пробке.
Подробности аварии устанавливаются.
Сегодня, 13 июня, неподалеку от поворота на деревню Ямны произошло массовое ДТП. Подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.
Кроме этого, на данном участке трассы не работает светофор: в совокупности все это привело к грандиозной пробке.
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