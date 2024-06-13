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Иностранец пытался подкупить тульского полицейского: дело направлено в суд

Иностранец пытался подкупить тульского полицейского: дело направлено в суд

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Туле 34-летний гражданин Таджикистана обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Следствием установлено, что 25 апреля обвиняемый пытался всучить начальнику отдела участковых полиции 27 500 рублей. За эти деньги тот должен был закрыть глаза на нарушения в сфере миграционного законодательства, которые допустила жена обвиняемого. Правоохранитель отказался от взятки и сообщил о действиях обвиняемого руководству.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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