В Тульской области больше недели ищут пропавшую пенсинерку

83-летняя Нина Ивановна Крыгина ушла из дома в поселке Ревякино Ясногорского района 31 мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

К поискам женщины подключились добровольцы «Лизы Алерт». В ориентировке отмечается, что Нина Крыгина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Была одета в коричнево-бежевую кофту, темные штаны, синие тапочки, серую шапку.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит о помощи всех, кто видел Нину Ивановну, знает что-либо о ее местонахождении или может принять участие в поисках. Тел.: 8 800 700-54-52 или 112.