Туляк убил бойца ЧВК, чтобы отомстить за «изнасилованную» жену

На свободу через СВО

В октябре 2022 года 34-летний Дмитрий Павлов (имя и фамилия изменены. — Прим. ред.), мотавший срок за убийство, воспользовался шансом вступить в ряды ЧВК и поменял одну из зон Самары на зону специальной военной операции. Проведя на передовой полгода, мужчина получил помилование и весной 2023 года вернулся на малую родину — в Тульскую область. Дмитрий, по словам его матери, пытался начать жизнь с чистого листа, трудоустроившись в одну из местных ритуальных фирм.

— Мой сын был абсолютно неконфликтным человеком, который совершил в жизни несколько ошибок, — рассказывает мама Дмитрия Павлова. — Но он ответил за все, что натворил по глупости: сначала в тюрьме, а потом в «мясорубке» СВО. Мы с мужем старенькие уже, так Дима нам здорово помогал по хозяйству. А еще по доброте душевной помогал и соседям — это его и сгубило. Баба из дома напротив положила глаз на него, что немудрено — ведь её муж постоянно в Москве пропадал на заработках.

Мама Дмитрия утверждает, что соседка не давала прохода её сыну: строила глазки, постоянно звала в гости, просила помочь в бытовых вопросах. И в конце августа 2023 года Дима признался, что переспал с Ольгой (имя изменено. — Прим. ред.):

— Сын делился с нами всем, поэтому честно рассказал, что соседка опять позвала в гости, уселась на колени и предложила секс. А Дима, как и любой мужик, просто воспользовался возможностью. Кто же знал, что из-за этой шалавы он жизни лишится...



Дмитрий Павлов.

Точка в отношениях и месть мужа

По нашей информации, роман Дмитрия и Ольги продлился примерно месяц. В конце сентября мужчина заявил соседке, что в их отношениях надо поставить точку, так как он нашёл себе девушку.

— 30 сентября Дима вместе со своей девчонкой приходил к нам в гости, — продолжает мама Дмитрия Павлова. — Сын сказал, что решил вопрос с Ольгой: показал ей воочию свою девушку и попросил отстать от него.

Я наругалась на него: мол, зачем ты гадюку дразнишь?

Дима обиделся, и они ушли к друзьям. А через пару часов его девушка позвонила мне и сказала, что Дима убит, что его из ружья застрелил наш сосед Саша Петров (имя изменено. — Прим. ред.).



Место убийства Дмитрия.

45-летний Александр в этот день вернулся домой из столицы, где работал вахтовым методом. Заядлый охотник, обычно не злоупотреблявший спиртным, позволил себе хорошенько выпить в этот вечер, отмечая грядущие заслуженные выходные.

— Я заметил на руках у жены синяки и поинтересовался, откуда они, — рассказывал позже следователям Александр. — Олька расплакалась и призналась, что её изнасиловал наш сосед, вернувшийся из зоны СВО. Меня такая ярость охватила чудовищная... Спросил у жены, где он может быть, та подсказала адрес. Оделся, достал из сейфа ружье с патронами.

Сел в машину и поехал убивать эту тварь.



Александр Петров.

Раскаяние и приговор суда

К дому предполагаемого насильника Александр приехал в 19.17. Припарковался на обочине и пошёл на разведку: через заросли кустарника пробрался к беседке, где отдыхал Дмитрий с друзьями, зарядил ружье. Но случайно опрокинул крышку стоявшего рядом мангала.

Из показаний девушки Дмитрия Павлова:

— Мы услышали шорох, а потом грохот какой-то. Димка пошёл проверить, кого там носит в кустах. Крикнул в темноту: «Кто здесь?» В ответ прозвучали два выстрела. Я ломанулась туда — а он весь в крови лежит: живот и грудь аж разворотило. У меня на руках Дима и умер.

Застрелив Дмитрия, Александр спокойно вернулся к машине, уехал домой. Убрал ружьё в сейф, сказав жене, что отомстил за неё и за ним скоро приедут из полиции.

— В момент совершения преступления я желал смерти Дмитрию. Раскаиваюсь в том, что натворил, вину признаю полностью, — емко заявит Александр в своём последнем слове.

29 января 2024 года приговором суда Александру было назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Кроме этого, он заплатил семье убитого 50 000 рублей.

Изнасилование, которого не было

С приговором оказались не согласны как родственники Дмитрия, посчитавшие его слишком мягким, так и прокуратура. Несколько недель назад областной суд рассмотрел апелляцию по этому делу.

— Приговор подлежит изменению из-за несправедливости наказания: суд не учёл, что преступление было совершено из-за аморального поведения потерпевшего, не признал это обстоятельство смягчающим. Полагаю, что приговор необходимо отменить, направив дело на новое рассмотрение, — утверждала сторона обвинения в апелляции.



Мама Дмитрия Павлова.

Впрочем, суд отмел эти доводы стороны обвинения, оставив приговор без изменения. По информации Myslo, рассказ Ольги об изнасиловании не подтвердился: правоохранители провели проверку и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

— Получается, что Ольга не только стала виновницей смерти нашего сына, она и мужа своего подставила, — завершает мама Дмитрия Павлова. — К нему у нас никаких претензий нет. Ему пьяному лапшу на уши навесили, вот он и разобрался так, как сумел. Теперь Димку черви грызут, а Саша баланду хлебает — все благодаря одной паскуде, у которой причинное место зудело. Но суку эту еще Бог накажет, помяните мое слово.