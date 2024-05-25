В Туле прямо на дороге сгорел автомобиль

Об этом Myslo сообщили очевидцы.

Сегодня, 25 мая, в районе деревни Сеженские Выселки в Туле прямо на дороге загорелся автомобиль.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Подробности устанавливаются.