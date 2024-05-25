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В Туле прямо на дороге сгорел автомобиль

В Туле прямо на дороге сгорел автомобиль

Об этом Myslo сообщили очевидцы.

Сегодня, 25 мая, в районе деревни Сеженские Выселки в Туле прямо на дороге загорелся автомобиль.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Подробности устанавливаются.

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