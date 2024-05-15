В Веневе осудили полицейского, который брал взятки у нелегалов

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Суд назначил бывшему силовику штраф в 510 тысяч рублей и лишил его звания майора полиции.

Прокурор Веневского района поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении бывшего майора полиции. Он признан виновным в получении взяток в значительном размере за незаконное бездействие.

По данным пресс-службы ведомства, оперуполномоченный ОМВД России по Веневскому району через посредника договорился о получении 150 тысяч рублей от гражданина Республики Узбекистан. За взятку полицейский обещал закрыть глаза на незаконное нахождение мигранта на территории России.

В декабре прошлого года через посредника оперативник получил 30 тысяч рублей, а спустя некоторое время – ещё 50 тысяч. После этого оба фигуранта были задержаны сотрудниками ФСБ.

Суд приговорил взяточника к штрафу в 510 тысяч рублей, лишил его звания майора полиции и права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение двух лет.