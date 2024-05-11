  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Мясново встретили очень упертого «учителя» на Renault - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Мясново встретили очень упертого «учителя» на Renault

В Мясново встретили очень упертого «учителя» на Renault

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Владимир прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись, сделанную на Одоевском шоссе в Туле. На кадрах видно, как Renault виляет по дороге, не давая проехать авто с видеорегистратором.

«Водитель на Renault с госномером у542мт71 совершал маневры с нарушением ПДД», — сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле запечатлели смертельно опасный маневр торопливого водителя
Дежурная часть
В Туле запечатлели смертельно опасный маневр торопливого водителя
вчера, в 16:03, 33 2109 2
В Туле водитель внедорожника уверенно проехал на красный
Дежурная часть
В Туле водитель внедорожника уверенно проехал на красный
вчера, в 10:00, 11 1166 -1
На ул. Чапаева в Туле встретили «особенного» водителя
Дежурная часть
На ул. Чапаева в Туле встретили «особенного» водителя
9 мая, в 20:20, 43 2381 0
В Туле автобус «подрал» Toyota Land Cruiser Prado
Дежурная часть
В Туле автобус «подрал» Toyota Land Cruiser Prado
9 мая, в 15:15, 75 5166 3

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Двое подростков попали в ДТП на квадроцикле в Щекино
Двое подростков попали в ДТП на квадроцикле в Щекино
Туляки выехали в Луганск с гуманитарным грузом для военных медиков
Туляки выехали в Луганск с гуманитарным грузом для военных медиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.