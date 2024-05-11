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Туляки выехали в Луганск с гуманитарным грузом для военных медиков

Туляки выехали в Луганск с гуманитарным грузом для военных медиков

Также волонтеры планируют посетить один из детских домов ЛНР.

В субботу, 11 мая, из Тулы в Луганскую Народную Республику выехала очередная колонна с гуманитарным грузом. Волонтеры посетят военный госпиталь 39-го гвардейского ОМЕДО ВДВ России, где работают тульские военные медики. 

Приобрести все необходимое удалось благодаря масштабному благотворительному сбору, в котором приняли участие читатели Myslo. 

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Военным медикам передадут генератор «холодного тумана» для дезинфекции помещений, респираторы, спинальные щиты для эвакуации тяжелораненых пациентов, физраствор, медикаменты, продукты и личные вещи. 

Также туляки посетят один из детских домов Луганской Народной Республики, где находятся дети с особенностями развития. Для них тоже собрана большая посылка – книги, канцтовары, одежда, сладости. 

Подробный репортаж читайте позже на Myslo.

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