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Похитили и убили мужчину из мести: суд огласил приговор трём жителям Тульской области

Похитили и убили мужчину из мести: суд огласил приговор трём жителям Тульской области

Преступление произошло еще в 2022 году.

В Туле Дмитрий Марков, Алексей Савочкин и Ринат Шакиров признаны виновными в похищении человека. Шакиров и Савочкин, кроме этого, осуждены за убийство, сообщают пресс-службы областной прокуратуры, регионального СК и областного суда.

Судом установлено, что 18 августа 2022 года Шакиров и Савочкин приехали в частный дом в село Сухотино, где проживал 49-летний потерпевший. Произошел конфликт, мужчину избили. По нашим данным, некоторое время назад жена одного из обвиняемых ушла к потерпевшему. Обиженный муж вместе с товарищем решил проучить разлучника. 

Избитого мужчину погрузили в багажник автомобиля, за рулем которого находился Марков, (которому предъявлено обвинение в похищении группой лиц и была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста), и вывезли его на участок местности к реке Выпрейке.

На берегу реки двое злоумышленников продолжили избивать потерпевшего руками, ногами, а также металлической трубой. От полученных травм мужчина скончался, его труп скинули в реку. Преступники скрылись с места происшествия, однако были задержаны позже.

Приговором суда обвиняемым назначены следующие наказания:

Алексей Савочкин — 16 лет колонии строгого режима;

Ринат Шакиров — 14 лет колонии строгого режима;

Дмитрий Марков — 5 лет колонии общего режима.

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