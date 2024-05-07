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В одном из старейших храмов Тулы на ул. Карла Маркса установили колокола
Фото предоставлены Тульской Епархией.

В одном из старейших храмов Тулы на ул. Карла Маркса установили колокола

Продолжается восстановление одного из древнейших храмов Пролетарского округа.

7 мая состоялось освящение и подъем колоколов в храме Рождества Христова на ул. Карла Маркса. 

— Пришло время возобновить в храме колокольный звон. В 40-е годы храм закрыли, колокольный звон прекратился. <…> Колокола отлиты специально для нашего храма на заводе. Самый большой весит 820 килограммов, — рассказал настоятель храма, священник Александр Брыксин.

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Отметим, Церковь Рождества Христова считается одной из старейших в Туле. По официальным данным, храм построили прихожане и старший сын Никиты Демидова в 1732 году. Большевики закрыли храм в 1940 году, более 70 лет он не действовал, как и большинство церквей в СССР. 

Летом 2012 года храм передали Тульской епархии, с тех пор там ведутся восстановительные работы. 

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