В одном из старейших храмов Тулы на ул. Карла Маркса установили колокола

Фото предоставлены Тульской Епархией.

7 мая состоялось освящение и подъем колоколов в храме Рождества Христова на ул. Карла Маркса.

— Пришло время возобновить в храме колокольный звон. В 40-е годы храм закрыли, колокольный звон прекратился. <…> Колокола отлиты специально для нашего храма на заводе. Самый большой весит 820 килограммов, — рассказал настоятель храма, священник Александр Брыксин.

Отметим, Церковь Рождества Христова считается одной из старейших в Туле. По официальным данным, храм построили прихожане и старший сын Никиты Демидова в 1732 году. Большевики закрыли храм в 1940 году, более 70 лет он не действовал, как и большинство церквей в СССР.

Летом 2012 года храм передали Тульской епархии, с тех пор там ведутся восстановительные работы.