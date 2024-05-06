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В Туле вынесли приговор преступнику, который пытался убить риелтора

В Туле вынесли приговор преступнику, который пытался убить риелтора

Суд рассмотрел дело без обвиняемого - он в международном розыске

В Туле 30-летний ранее судимый за грабеж гражданин Украины Максим К. признан виновным в незаконном лишении свободы и покушении на убийство, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Напомним, 26 февраля 2021 года обвиняемый договорился с риелтором о встрече для просмотра квартиры, которую он якобы хочет купить. Когда женщина приехала на встречу, мужчина напал на нее, пристегнул наручниками к газовой трубе, избил и пытался задушить шарфом. Женщина потеряла сознание, а злоумышленник, посчитавший, что она умерла, сбежал с места происшествия. Как позже выяснят следователи, украинец находился в Туле проездом (возвращался домой из колонии) и после совершенного преступления уехал на родину. Пострадавшую спас муж, который нашел ее, освободил и отвез в больницу. Жизнь женщины удалось спасти. 

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Приговором суда мужчине, который находится в международном розыске, назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. 

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